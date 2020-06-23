NASA выдало грант на новые поиски следов внеземных цивилизаций

Субсидию получил профессор Адам Франк.

Фото: Святослав Суздальский, Vladtime

Адам Франк стал не просто первым, кто получил грант NASA на поиски следов внеземных цивилизаций, но ещё и воспользовался собственной теорией. Она гласит, что высокоразвитая цивилизация обязательно будет потреблять большее количество энергии, которую будет получать процессами, схожими с земными.

Следовательно, у планеты-«носительницы жизни» должен быть свой техногенный облик: загрязнение и солнечные панели. Если солнечные фермы можно обнаружить по отражённому свету звезды, то как определить наличие загрязняющих веществ в атмосфере на миллионы километров ещё неизвестно.

Сам грант учёный планирует потратить на новые приборы, которым предстоит определять признаки развитой цивилизации, согласно его теории. Работы уже начались — учёный собрал команду с которой и добился получения гранта.

Святослав Суздальский