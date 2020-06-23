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Учёные создали искусственные полимеры со свойствами «живых» мышц

Сегодня, 15:27

Машины на их основе смогут излечивать инсульты и чистить моря.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay


Группа американских химиков из Северо-Западного университета (штат Иллинойс) разработала материал, который может сокращаться при воздействии на него синего света.
Поведение созданных учёными конструкций напоминает движение растений, которые поворачиваются к Солнцу. Исследователи даже придали «живому» механизму форму цветка.

Фото: Northwestern University
Фото: Northwestern University


При создании нового материала учёные вдохновлялись строением мышц. Также как и настоящие мускулы, этот искусственный полимер приводится в движение за счёт сокращения полипептидов (маленьких белков). Вот только используют «искусственные мышцы» не химическую энергию тела, солнечную энергию.
Свойства подобных материалов открывают сотни возможностей для изобретателей и инженеров. Например, сообщают аналитики «Популярной механики», инструменты из новых мягких двигающихся полимеров смогут извлекать свернувшуюся кровь из мозга при инсульте. Значительный плюс — использование экологичной солнечной энергии.


Владимир Сотников

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