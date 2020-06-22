Близ Стоунхенджа археологи нашли памятник неолита

Это двадцать загадочных ям.

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ВВС сообщают о том, что близ Стоунхенджа археологи нашли памятник эпохи неолита. Специалисты называют двадцать необычных ям сакральной оградой древнего поселения Даррингтон-Уоллс.

Помимо необычности самой находки, учёных поразили и габариты ям: свыше 10 метров в ширину и около 5 метров глубины. Возраст находки превышает 4?500 лет, а предназначение, по версиям археологов, связано с древними религиозными практиками. Например, защита поселения от различной нечисти мира духов.

Открытие смогли сделать, используя радиолокационный зонд. Находка поможет лучше понять мотивы строителей Стоунхенджа, разобраться с их ежедневным бытом и религиозными практиками.

Святослав Суздальский