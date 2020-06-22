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Учёные выяснили, что недостаток воды приводит к недосыпу

Сегодня, 10:50

Всему виной гормон вазопрессин.

Группа исследователей из США и Китая выяснили, что к плохому качеству сна приводит, в том числе, и недостаток воды.

По данным учёных, недостаточное потребление жидкости приводит к выработке гормона вазопрессина. Этот пептид также называют «антидиуретическим гормоном», то есть его основная роль — удержание воды в организме.

К сожалению, помимо этого вещество также приводит к раннему пробуждению, «крадя», в среднем, два часа сна. В исследовании приняли участие примерно 10 тысяч человек, так что в результатах можно не сомневаться.

Также учёные подметили, что причинами недосыпа могут стать проблемы с пищеварением и эмоциональный стресс. Благо, бессонница, вызванная избытком вазопрессина, «лечится» простым стаканом воды перед сном.

К сожалению, по данным «Яндекс.Здоровье», наиболее распространённые причины проблем со сном куда сложнее. В частности, к ним относятся психические расстройства, астма, заболевания почек и сердечная недостаточность.


Владимир Сотников

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