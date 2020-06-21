Ученые считают, что сила мысли способна исцелять и управлять техникой

Передача информации на расстоянии возможна благодаря «волновой теории».
Академик Геннадий Шилов считает, что в данном процессе участвуют торсионные поля, как самостоятельная субстанция. По его мнению, она может жить самостоятельно и самоорганизовываться. Американские ученые считают сознание самым важным звеном в ощущении реальности.
Многие специалисты уверены, что мысли содержат энергетический потенциал, чтобы влиять на объекты и субъекты материального мира. Согласно множественным экспериментам по телепатии, возможна передача информации на расстояние с помощью электромагнитных волн, пронизывающих человеческий мозг. Об этом писал в свое время Зигмунд Фрейд в своих книгах.
Генетик из США Брюс Липтон убежден, что сила мысли и вера вместе могут творить чудеса и излечивать людей от разных заболеваний. Он доказал с помощью эксперимента, что психологическое воздействие способно изменить генетику человека.
Напомним, что первый в мире институт мозга, под руководством Натальи Петровны Бехтеревой, появился в России в 1990 году. Одним из достижений Натальи Петровны и ее исследовательской группы стало открытие способности нейронов в головном мозге человека реагировать на смысловую речь и участвовать в обеспечении мыслительной деятельности, что в дальнейшем помогло в исследованиях мозгового мышления, памяти и эмоций.