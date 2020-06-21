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Ученые считают, что сила мысли способна исцелять и управлять техникой

Сегодня, 15:27

Передача информации на расстоянии возможна благодаря «волновой теории».

Человеческий мозг по сегодняшний день остается самым загадочным объектом, несмотря на современные научные достижения. Однако ученые не сомневаются, что сила мысли способна исцелять людей и даже управлять техникой. Общая фраза, что «мысль материальна» и мыслить желательно в позитивном ключе, теперь подтверждается несколькими исследованиями. Профессор физик Борис Исаков уверен, что мысли имеют свой собственный вес от 10 до 30 грамм.

Академик Геннадий Шилов считает, что в данном процессе участвуют торсионные поля, как самостоятельная субстанция. По его мнению, она может жить самостоятельно и самоорганизовываться. Американские ученые считают сознание самым важным звеном в ощущении реальности.

Многие специалисты уверены, что мысли содержат энергетический потенциал, чтобы влиять на объекты и субъекты материального мира. Согласно множественным экспериментам по телепатии, возможна передача информации на расстояние с помощью электромагнитных волн, пронизывающих человеческий мозг. Об этом писал в свое время Зигмунд Фрейд в своих книгах.

Генетик из США Брюс Липтон убежден, что сила мысли и вера вместе могут творить чудеса и излечивать людей от разных заболеваний. Он доказал с помощью эксперимента, что психологическое воздействие способно изменить генетику человека.

Напомним, что первый в мире институт мозга, под руководством Натальи Петровны Бехтеревой, появился в России в 1990 году. Одним из достижений  Натальи Петровны и ее исследовательской группы стало открытие способности нейронов в головном мозге человека реагировать на смысловую речь и участвовать в обеспечении мыслительной деятельности, что в дальнейшем помогло в  исследованиях мозгового мышления, памяти и эмоций.


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