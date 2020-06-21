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В Израиле археологи обнаружили бронзовый «скипетр бога»

Сегодня, 09:59

Артефакт возрастом около 3200 лет нашли на месте ханаанского храма.

Интересную находку нашли археологи из Еврейского университета в ходе раскопок города Тель-Лахиш в Израиле. На месте ханаанского храма обнаружено несколько артефактов: 2 скульптуры воинов, оружие и старинные украшения. Наиболее ценным ученые назвали бронзовый «скипетр бога», с одной стороны покрытый небольшим слоем серебра, сообщило издание Haaretz.

По мнению специалистов, скипетру около 3200 лет, длина его 11,2 см, а ширина 4,2 см. По размеру и форме он очень напоминает обычный шпатель, незаменимая вещь в ремонте. На артефакте можно различить 64 точки в четырех разных местах, большой круг и прямые линии. Учёные сравнили находку с предметом, найденным при раскопках Тель-Мегитто, на нем были такие же точки, круг и линии.

Профессор Йосси Гарфинкель считает, что этот артефакт мог находится в руках огромной статуи бога и это может быть доказательством того, что в храме имелись «божественные статуи». О таких ученым известно из месопотамских текстов, которые рассказывают об огромных статуях, стоящих в уединенном месте храма со скипетром в руках. Найденный артефакт полностью соответствует описанию «скипетра бога».

Ни одной статуи не нашли археологи в Леванте, хотя уже раскопали более 100 храмов. Возможно, они были сделаны из недолговечных материалов, например, из дерева. Из-за покрытия золотом и драгоценными камнями при разграблении храмов, могли быть украденными.


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