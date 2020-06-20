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Российские ученые создали антивирусную пропитку для ткани на основе наносеребра

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Российские ученые создали антивирусную пропитку для ткани на основе наносеребра

 Антимикробные свойства серебра обеспечивают длительную и надежную защиту от вирусов.

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Российские ученые создали антивирусную пропитку для ткани на основе наносеребра

Вчера, 22:37

Антимикробные свойства серебра обеспечивают длительную и надежную защиту от вирусов.

 В последние месяцы, когда опасность заражения вирусами усилилась, у населения России возросла потребность в качественных средствах защиты. Тем временем ученые из Института химии растворов представили антивирусную пропитку для ткани на основе наносеребра. Российские ученые работали над раствором из наночастиц серебра последние несколько месяцев, усовершенствовав и сделав его действие максимально устойчивым и надежным.

Ткани, обработанные пропиткой, способны выдержать до 20 стирок и сохранить антибактериальные свойства. К настоящему времени специалисты применили пропитку в опытно-промышленных партиях носочно-чулочных изделий, пошита первая партия защитных масок. Сообщается, что пропитка тканей растровом с наночастицами серебра стоит дешевле аналогичных зарубежных аналогов. Ученые подчеркивают и то, что для обработки ткани не требуется какие-либо особые условия, наносить раствор можно как на текстильный материал, так и на уже пошитое изделие на типовом оборудовании швейных фабрик.


Карташов Тимур

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