Российские ученые создали антивирусную пропитку для ткани на основе наносеребра

Антимикробные свойства серебра обеспечивают длительную и надежную защиту от вирусов.

В последние месяцы, когда опасность заражения вирусами усилилась, у населения России возросла потребность в качественных средствах защиты. Тем временем ученые из Института химии растворов представили антивирусную пропитку для ткани на основе наносеребра. Российские ученые работали над раствором из наночастиц серебра последние несколько месяцев, усовершенствовав и сделав его действие максимально устойчивым и надежным.

Ткани, обработанные пропиткой, способны выдержать до 20 стирок и сохранить антибактериальные свойства. К настоящему времени специалисты применили пропитку в опытно-промышленных партиях носочно-чулочных изделий, пошита первая партия защитных масок. Сообщается, что пропитка тканей растровом с наночастицами серебра стоит дешевле аналогичных зарубежных аналогов. Ученые подчеркивают и то, что для обработки ткани не требуется какие-либо особые условия, наносить раствор можно как на текстильный материал, так и на уже пошитое изделие на типовом оборудовании швейных фабрик.

Карташов Тимур