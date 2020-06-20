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В России начали испытывать лекарство от рака на основе вакцины от оспы

Сегодня, 21:49

Доклинические испытания препарат прошел успешно, сообщают вирусологи.

 В России специалисты из Института химической биологии и фундаментальной медицины использовали новый подход при разработке препарата для терапии онкологических заболеваний. Ученые создали вирус на основе вакцины от оспы, который можно будет использовать для лечения рака. Лекарство уже начали испытывать, и этап доклинических испытаний разработка прошла успешно. Российские специалисты собираются запросить у Минздрава разрешение на проведение теперь уже клинических испытаний препарата на людях.

Также ученые сообщают, что процесс клинических испытаний может занять продолжительное время. Если проверку начнут уже осенью текущего года, то завершиться она может только к середине 2022 года. Сейчас вакциной от оспы, содержащей ослабленный штамм вируса, привиты большинство россиян, и именно генном этого ослабленного вируса использовали ученые из России.

Как объясняют разработчики нового противоракового лекарства, они вырезали из генетического кода вируса два гена, отвечающие за вирулентность – это сделало вирус безопасным для человека. Далее ученые на место вырезанных генов добавили те, которые усиливают онколитическую активность. Теперь при попадании вируса в организм, он находит опухоль и останавливает ее рост, а здоровые клетки остаются нетронутыми.


Карташов Тимур

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