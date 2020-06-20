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Создан самый прочный электролит для батареи с керамикой и графеном

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Создан самый прочный электролит для батареи с керамикой и графеном

 Твердые электролиты намного безопаснее и практичнее, чем жидкие аналоги.

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Создан самый прочный электролит для батареи с керамикой и графеном

Сегодня, 19:41

Твердые электролиты намного безопаснее и практичнее, чем жидкие аналоги.

 Ученые из Брауновского университета занялись модернизацией батарей с жидкими электролитами, которые, кроме всего прочего, неэкологичны и небезопасны. Наука давно пытается решить проблему преодоления энергетической плотности, попытки создать прочный электролит предпринимались. Однако каждый раз возникали проблемы в виде коррозии в элементах аккумулятора или же образования трещин. Разработчики из Брауновского университета предложили использовать легкий однослойный углерод, керамический порошок, в который добавляется немного графена. В ходе испытаний учеными уже был создан самый прочный электролит для батареи с керамикой и графеном по этой рецептуре.

Полученный образец оказался прочнее всех ранее испытанных аналогов, при этом энергетическая производительность не снизилась из-за графена. Как объяснили разработчики, графен является хорошим электрическим проводником, именно потому его количество минимально в составе электролита. Главная цель графена здесь – улучшение структуры. Ученые собираются продолжать эксперименты с новым аналогом электролита и испытать другие виды керамики.


Карташов Тимур

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