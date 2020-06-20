Ученые из США определили этот биомаркер организма и утверждают, что от него также зависит способность к продолжению рода у женщин.

Исследователи из Университета Юты и Луисвиллского университета решили подробнее изучить ДНК человека, и проследили определенные закономерности. Так, биологи установили, что продолжительность жизни зависит от скорости накопления генетических мутаций. На самом деле генетический код человека постоянно повреждается и способен восстанавливаться, но если нормализации структуры ДНК не происходит, могут возникнуть проблемы. В первую очередь, мутации оказывают влияние не на самого человека, а на его потомство, ведь именно ему предается повреждённый генетический код.

Ученые установили, что скорость получения мутаций ДНК является биологическим маркером старения организма, по нему можно судить о продолжительности жизни человека. Также непоправимые повреждения генетического кода оказывают влияние на фертильность женщин, то есть способность производить жизнеспособное потомство. Специалисты изучили 41 семью, включающих в себя по три поколения. Из них отобрали для изучения ДНК у 61 одной пары пожилых мужчин и женщин и первого поколения рожденных у них детей.

В итоге удалось установить, что те дети, которые получили от родителей меньше мутаций, жили примерно на пять лет дольше и старели медленнее, а дети с большим количеством мутаций - наоборот. Пять лет - приблизительно столько же лет жизни у человека забирает курение или отказ от активного образа жизни. Кроме того, женщины с меньшим количеством мутаций чаще рождали здоровых детей, у них реже случались выкидыши. Те участницы исследования, которые получили от родителей большое количество мутаций, утрачивали способность к деторождению еще в молодом возрасте. Теперь биологи собираются выяснить, что именно влияет на скорость приобретения мутаций, чтобы разработать эффективное восстановление ДНК.

Карташов Тимур