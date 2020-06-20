В процессе эволюции их оболочка трижды утолщалась и становилась более твердой.

Археологи и палеонтологи до недавнего времени были уверены, что яйца первых динозавров были твердыми, в жесткой оболочке, защищающей их от внешних повреждений. Однако специалистов озадачило, что до сих пор не найдено ни одной скорлупы яйца цератопсовых динозавров, только скелетные останки. Тогда-то ученые из Американского музея естественной истории заподозрили, что оболочка не была найдена из-за того, что быстро разложилась в связи со своей мягкой структурой. Фактически, яйца первых динозавров были мягкими как у черепах или змей.

Специалисты исследовали 112 образцов скорлупы вымерших и живых животных, чтобы подтвердить свою теорию и составили древо эволюции оболочке яиц животных. Исходя из этих данных, ученые предполагают, что скорлупа яиц динозавров в ходе эволюции утолщалась и становилась твердой как минимум трижды. Эти изменения можно объяснить тем, что динозавры постепенно меняли среду обитания с наземной на водную.

В природе своя полезная роль есть и у каждого вида скорлупы. Если твердая оболочка защищает плод от механических повреждений, то мягкая сохраняет развивающегося детеныша в яйце от пересыхания. Переход динозавров в жизни в воде лишал необходимости сохранения влаги в яйцах, но возрастала важность защиты эмбриона, потому оболочка и стала толще.

Карташов Тимур