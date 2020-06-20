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Чувство справедливости у собак не зависит от породы

Сегодня, 17:00

Питомцы смогли выработать как неприятие несправедливости, так способность к сотрудничеству из-за близкого сосуществования с человеком.

 Уже давно людьми было замечено, что у животных есть некоторые качества характера, которые, казалось бы, присущи только человеку. Одно из них – чувство справедливости, которое, предположительно, развилось у домашних питомцев вместе со способностью к сотрудничеству. Однако ученые из Института сравнительных поведенческих исследований Конрада Лоренца и Венского ветеринарного университета экспериментальным путем проверили, насколько эти качества характера животного зависят от его породы.

Были выбраны собаки 12 пород, среди которых оказались и овчарки, и ездовые собаки. Во время эксперимента животные работали по парам, где каждую собаку просили дать лапу человеку. За исполнение просьбы питомцу полагалось вознаграждение, но давали его не всегда. Так, могли дать лакомство только одной собаке из двух, не дать никому или дать еду обоим. В итоге выяснилось, что чувство справедливости у собак проявляется одинаково и не зависит от породы.

Большинство питомцев отказывалось давать лапу, если получали за это несправедливое вознаграждение. Кроме того, чувство справедливости нередко соотносилось с готовностью собаки сотрудничать с человеком – чем общительнее животное с людьми и сородичами, тем активнее оно реагировало на выполнение задания.


Карташов Тимур

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