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Технология 3D-печати сможет напечатать органы внутри человеческого тела

Сегодня, 16:04

Такой метод поможет избежать инфекции и способствует быстрому заживлению тканей.

 Современная медицина уже начала использовать в лечении пациентов технологии 3D-печати. К примеру, специалисты уже с помощью трехмерного принтера могут создать кости, суставы, кровеносные сосуды, кожу или протезы. Полученные материалы сами по себе создаются из безопасного для человека материала, однако наибольший риск заключается в имплантации органов и протезов в тело. Глубокий и длительный наркоз, большие надрезы это огромный стресс для организма, а кроме того велик риск занесения инфекции. Ученые из США намерены решить эту проблему, ведь их технология 3D-печати сможет напечатать органы внутри человеческого тела без надрезов.

Специалисты разработали особые био-чернила для воссоздания тканей органов непосредственно внутри тела. Исследовательская группа состояла из доктора философии и генерального директора Института Терасаки Али Хадемхосейни, доктора философии из факультета машиностроения и аэрокосмической техники государственного университета Огайо и доктором философии Амиром Шейхи из Пенсильванского государственного университета. В нужное место тела био-чернила подаются через сопло (трубку), после чего они облучаются при помощи специального света. Вместе с чернилами запускается и специальный шарик, который выполняет роль «якоря» для вещества. Ученые считают, что такой метод печати органов внутри человеческого тела поможет организму восстанавливаться быстрее, а кроме того значительно уменьшит риск инфекции.


Карташов Тимур

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