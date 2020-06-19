Врачи объяснили, почему с «аллергией на солнце» опасно загорать

Некоторых людей не спасет от ожогов и волдырей даже сильный солнцезащитный крем, ведь их организм не воспринимает солнечные лучи адекватно.

Солнце необходимо человеку для получения витамина D, но даже для здорового человека избыток солнечного света может быть вреден. Природа приспособила людей противостоять солнцу – кожа большинства вырабатывает меланин, из-за чего образуется загар, но иногда и это не спасет от ожогов при длительном нахождении на солнце без защитного крема. Однако есть люди с так называемой «аллергией на солнце», которым опасно загорать даже недолго, даже с солнцезащитными косметическими средствами. Эта болезнь называется фотодерматит или фотодерматоз, и ученые объяснили механизмы действия этого заболевания.

Стоит человеку с фотодерматитом с открытой кожей побыть под солнцем, как она покрывается волдырями и ожогами. Эксперты уточняют, что эта болезнь не врожденная, а приобретенная из-за использования некачественной косметики, приема антибиотиков и некоторых лекарств, неправильного питания или наличия в организме паразитов. На самом деле, фотодерматоз не является аллергией, несмотря на свое народное название. В тоже время есть врожденная аллергия на солнце, она же аллергический дерматит. При этом заболевании иммунитет человека воспринимает солнечный свет как болезнь и начинает с ней бороться – появляется жжение и зуд.

Карташов Тимур