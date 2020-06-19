Цветы вместо пчел могут опылять мыльные пузыри

Значительное вымирание пчел из-за климата заставило ученых искать замену этим полезным насекомым.

Ухудшение экологического состояния планеты уже отразилось на насекомых, ведь наблюдается значительное сокращение популяций пчел. Исчезновение этих полезных насекомых, казалось бы, ставит под угрозу существование всех растений на планете, ведь их некому опылять. Однако ученые из Японии уже начали искать замену естественным опылителям, потому предложили вместо пчел использовать для опыления цветов мыльные пузыри. Особый 4-сантиметровый дрон, создающий пузыри с пыльцой внутри сможет распылять их на цветы.

Мыльные пузыри для опыления идеальны, ведь удивительно легкие и не повредят даже самое хрупкое растение. Ученые уже испробовали такой опыление с деревом груши, и проследили за тем, как мыльный пузырь с пыльцой долетает до цветков, тут же лопается, а пыльца попадает точно на пестик растения. Исследователи успели получить на изучение те самые груши, цветки которых опылялись таким необычным образом. Плоды ничем не отличаются от выросших после ручного опыления.

Карташов Тимур