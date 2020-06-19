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Люди начали болеть корью с VI века до н.э. из-за контакта с зараженным скотом

Вчера, 20:45

Ранее ученые считали, что болезнь появилась на 1400 лет позже – в IX н.э.

 Специалисты из Института Роберта Коха решили подробнее исследовать имеющиеся останки людей на наличие следов кори, чтобы установить точную дату появления этого заболевания. Для этого ученые изучили образцы из коллекции легких, собранной в 1870-1930 года, которая сейчас находится в Берлинском музее истории медицины. Кроме того, исследовательская группа составила базу данных из 51 образца генома вирусов. В базу включили не только корь, но информацию о чуме домашнего скота. Далее при помощи молекулярных часов ученые точно установили дату, когда люди начали болеть корью - с VI века до н.э., а не с IX н.э., как считалось раньше.

Заражение корью произошло из-за близкого контакта людей с больными животными. При этом ученые уточняют, что отсутствие письменных упоминаний об этом заболевании до десятого века (первое свидетельство существования кори нашли в трудах персидского врача Абу Бакр Мухаммад ар-Рази) еще ни о чем не говорит. Ранее из-за неразвитой медицины люди просто не могли отличить корь других заболеваний. Причем болезнь начала особенно активно распространяться, когда в городах стал жить от 250 до 500 тыс. человек. До этого человек умирал от кори раньше, чем мог передать инфекцию большому количеству людей.


Карташов Тимур

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