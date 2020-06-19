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Астрономы нашли галактику, присылающую радиоимпульсы на Землю

Вчера, 19:53

Каждые 16,35 дня с 2007 года, как по расписанию, земные устройства фиксируют короткие радиовсплески.

 С 2007 года астрономы всего мира пытаются понять природу коротких радиосигналов, приходящих каждые 16,35 дня. За время существования феномена успело накопиться более 50 официальных теорий происхождения сигналов, но подтвердить какую-либо из них сейчас невозможно. Впрочем, к настоящему времени астрономы нашли галактику, присылающую радиоимпульсы на Землю – это созвездие Кассиопеи, расположенное в 500 млн световых лет от нашей планеты.

Выяснить данный факт удалось с помощью канадского радиотелескопа CHIME, достаточно мощного для того, чтобы следить за большой частью звездного небосвода. Вспышки назвали FRB 180916. Все еще не ясно кто, что и зачем транслирует эти сигналы в космическое пространство. Согласно одной из теорий, подобный четкий циклы вспышек способны образовывать пояса астероидов или облака газа, которые мешают излучению достигать Земли в полной мере. В любом случае, наблюдения за FRB 180916 астрономы не собираются прекращать.


Карташов Тимур

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