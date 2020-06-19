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Хмель уменьшает риски слабоумия и деменции в пожилом возрасте

Вчера, 18:48

Пищевые добавки с кислотами этого растения улучшают мыслительные процессы и концентрацию.

 Новые исследования специалистов из центра здоровья Фукусимы и университета Дзюнтендо показали пользу пищевых добавок, созданных на основе обычного хмеля. В эксперименте приняли участие 100 добровольцев возрастом 45-69 лет, у которых не было серьезных жалоб на здоровье, но уже были замечены когнитивные изменения. Среди таких изменений были туманность мыслей, ухудшение памяти, которые отметили сами участники. Добровольцев разделили на две группы, где первая в течение 12 недель принимала пищевые добавки с хмелем, а вторая – плацебо.

По итогам эксперимента ученые пришли к выводу, что хмель действительно уменьшает риски слабоумия и деменции в пожилом возрасте. У участников испытания из первой группы улучшилась внимательность, а также снизился уровень стресса. Причем речь идет о том стрессе, который оказывают на мозг испуг или напряженная интеллектуальная деятельность. Проще говоря, теперь пожилым людям стали намного проще даваться мыслительные процессы. Исследователи намерены выпустить в продажу пищевые добавки с хмелевыми кислотами, а кроме того создать продукты питания с этим же компонентом. Сейчас уже есть безалкогольное пиво Karada Free с кислотами хмеля, которое не только помогает похудеть, но и улучшает память.


Карташов Тимур

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