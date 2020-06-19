В России разрабатывают метод кодирования 6G-сетей

Благодаря новому стандарту скорость передачи информации увеличится до 1000 раз по сравнению с 5G.

В России петербургские ученые из Университета ИТМО занимаются вопросами ускорения передачи связи. Сейчас они разрабатывают новый метод кодирования 6G-сетей, который модифицирует терагерцовый импульс. Благодаря новому стандарту скорость передачи данных может увеличиться примерно в 100-1000 раз, если сравнивать с 5G. Специалисты из факультета Фотоники и оптоинформатики Университета ИТМО объясняют, что обычно в диапазоне импульсов присутствует малое количество колебаний поля – одно или два на импульс. При этом увеличить число колебаний достаточно сложно.

Ученые намерены решить эту проблему с помощью растягивания импульса во времени в терагерцевом диапазоне. Ученые использовали волновод, аналогичный тому, который используется в СВЧ-диапазоне, и воздействовали на него широкополосным излучением. В итоге импульс растянулся во времени в три с половиной раза, чего и добивались исследователи. Далее специалисты собираются вырезать специальным фильтром части импульса, после чего он должен будет мигать как во временной форме, так и наоборот.

Карташов Тимур