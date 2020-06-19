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Леонардо да Винчи мог создавать свои шедевры благодаря фотографическому зрению

Вчера, 17:22

Великий мастер мог видеть даже мимолетные моменты, что было и с «Моной Лизой» – художник уловил улыбку натурщицы, когда та только начала появляться.

 Исследователь из Швеции Дэвид С. Тайлер занимается изучением работ великого мастера Леонардо да Винчи. После долгой исследовательской работы ученый считает, что подобрался к истине, ведь, по его словам, художник мог создавать свои шедевры благодаря фотографическому зрению. Именно оно помогало да Винчи видеть даже мимолетные, секундные действия и движения, а потом воспроизводить их на полотне. Эту особенность зрения Тайлер назвал «быстрым взглядом», и якобы именно благодаря нему и была создана «Мона Лиза» («Джоконда»).

По теории ученного, «быстрым взглядом» Леонардо уловил момент, когда его натурщица только начинала улыбаться, что и отобразил в картине. Чтобы доказать свое утверждение исследователь решил создать модель диапазона зрения художника с помощью частоты слияния мерцания FFF. Если при нормальном зрении движения сливаются, то зрение да Винчи могло «расчленить» этот процесс на отдельные кадры, из которых художник выбирал нужный момент. По мнению Тайлера, похожим образом работает зрения и у игроков в бейсбол, видящих даже швы на летящем с невероятной скоростью мяче во время игры.


Карташов Тимур

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