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В ДНК ирландского вельможи обнаружили следы инцеста первой степени

Вчера, 16:36

Представитель элиты 3200 года до нашей эры был рожден от кровосмешения между близкими родственниками.

 Еще в 18-м веке в графстве Мит, расположенном в Ирландии, нашли древние человеческие останки в уникальном сооружении. Гробница Ньюгрейндж относится к эпохе неолита, она старше пирамид в Египте и Стоунхеджа, имеет опорные стены, камеры и каменные коридоры. Ученым до сих пор не удалось установить ни имя захороненного там человека, ни его роль в древнем обществе, но, предположительно, там похоронен представитель высшей элиты. Ученые из Тринити-колледжа в Дублине недавно сделали генетический анализ останков неизвестного. В ДНК ирландского вельможи обнаружили следы инцеста первой степени.

Другими словами, неизвестный родился от кровосмесительной связи между ближайшими родственниками, например, братом и сестрой. Удалось установить это по тому, что в генетическом коде вельможи, вместо двух разных наборов генома от мамы и папы, есть две удивительно похожие копии. Историки и эксперты в мифологии в этом случае припомнили древний миф о том, что некогда правитель Ирландии заставил солнце вновь двигаться по небу, когда вступил в брак с сестрой. Возможно, найденные останки со следами инцеста принадлежат сыну этой мифологической пары.


Карташов Тимур

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