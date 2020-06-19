Цветы вместо пчел могут опылять мыльные пузыри

От редактора

Цветы вместо пчел могут опылять мыльные пузыри

 Значительное вымирание пчел из-за климата заставило ученых искать замену этим полезным насекомым.

Чувство справедливости у собак не зависит от породы

Мнение

Чувство справедливости у собак не зависит от породы

 Питомцы смогли выработать как неприятие несправедливости, так способность к сотрудничеству из-за…

Создан самый прочный электролит для батареи с керамикой и графеном

Мнение

Создан самый прочный электролит для батареи с керамикой и графеном

 Твердые электролиты намного безопаснее и практичнее, чем жидкие аналоги.

Сюжеты:

Продолжительность жизни зависит от скорости накопления генетических мутаций Врачи объяснили, почему с «аллергией на солнце» опасно загорать Люди начали болеть корью с VI века до н.э. из-за контакта с зараженным скотом В России разрабатывают метод кодирования 6G-сетей В ДНК ирландского вельможи обнаружили следы инцеста первой степени У всех профессиональных футболистов есть скрытые травмы, но это не влияет на их игру Спирт делает червей менее привлекательными друг для друга Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены Мороженое научились создавать с помощью углекислого газа Пластиковые дожди могут нанести вред легким человека Ученые определили характер людей, скупавших туалетную бумагу в марте Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы
Главная страница | Наука | Человеческий ген сделал мозг обезьян-игрунок больше

Человеческий ген сделал мозг обезьян-игрунок больше

Вчера, 16:03

Ученые из Германии ввели в зародыш мозга примата генетический материал человека, что усовершенствовало структуру органа.

 Специалисты из Института молекулярной клеточной биологии имени Макса Планка сообщили о результатах своих исследований, в которых использовался человеческий ген ARHGAP11B. В природе он встречается исключительно у человека, и отвечает за расширение «новой коры» мозга, состоящей из складок и борозд. Именно от этой коры и зависят речевые функции, осознанное мышление, управление моторикой тела. ARHGAP11B внедрили в оплодотворённые клетки обезьян-игрунок и проследили изменения, которые вызывало это вмешательство.

В итоге, ген человека сделал мозг обезьян-игрунок больше, что было заметно по полученному зародышу. Неокортекс, он же «новая кора», утолщился, в нем увеличилось количество борозд по сравнению с мозгом обезьян-игрунок при нормальном развитии. Ранее аналогичный результат был получен, при внедрении человеческого гена в эмбрионы хорьков и мышей. Однако эксперимент над мозгом примата имеет куда большую важность, ведь мозг обезьяны устроен сложнее, чем у грызунов.

При дальнейшем изучении ARHGAP11B ученые надеются приблизиться к пониманию таких болезней как шизофрении, эпилепсия, умственная отсталость. Кроме того, если мозг становится ненормально большим, появляются расстройства в поведении человека, в числе которых аутизм.


Карташов Тимур

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Особая работа коры мозга заставляет людей чувствовать себя одинокими
Особая работа коры мозга заставляет людей чувствовать себя одинокими

 Из-за специфической оценки себя и окружающих человек просто не способен ни с кем сблизиться достаточно сильно.

Ученые расшифровали геном неандерталки из Алтая по фрагменту кости
Ученые расшифровали геном неандерталки из Алтая по фрагменту кости

 Судя по ДНК, развитый отдел мозга стриатум мог играть особую роль в жизни неандертальцев.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости