Человеческий ген сделал мозг обезьян-игрунок больше

Ученые из Германии ввели в зародыш мозга примата генетический материал человека, что усовершенствовало структуру органа.

Специалисты из Института молекулярной клеточной биологии имени Макса Планка сообщили о результатах своих исследований, в которых использовался человеческий ген ARHGAP11B. В природе он встречается исключительно у человека, и отвечает за расширение «новой коры» мозга, состоящей из складок и борозд. Именно от этой коры и зависят речевые функции, осознанное мышление, управление моторикой тела. ARHGAP11B внедрили в оплодотворённые клетки обезьян-игрунок и проследили изменения, которые вызывало это вмешательство.

В итоге, ген человека сделал мозг обезьян-игрунок больше, что было заметно по полученному зародышу. Неокортекс, он же «новая кора», утолщился, в нем увеличилось количество борозд по сравнению с мозгом обезьян-игрунок при нормальном развитии. Ранее аналогичный результат был получен, при внедрении человеческого гена в эмбрионы хорьков и мышей. Однако эксперимент над мозгом примата имеет куда большую важность, ведь мозг обезьяны устроен сложнее, чем у грызунов.

При дальнейшем изучении ARHGAP11B ученые надеются приблизиться к пониманию таких болезней как шизофрении, эпилепсия, умственная отсталость. Кроме того, если мозг становится ненормально большим, появляются расстройства в поведении человека, в числе которых аутизм.

Карташов Тимур