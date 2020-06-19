Цветы вместо пчел могут опылять мыльные пузыри

От редактора

Цветы вместо пчел могут опылять мыльные пузыри

 Значительное вымирание пчел из-за климата заставило ученых искать замену этим полезным насекомым.

Чувство справедливости у собак не зависит от породы

Мнение

Чувство справедливости у собак не зависит от породы

 Питомцы смогли выработать как неприятие несправедливости, так способность к сотрудничеству из-за…

Создан самый прочный электролит для батареи с керамикой и графеном

Мнение

Создан самый прочный электролит для батареи с керамикой и графеном

 Твердые электролиты намного безопаснее и практичнее, чем жидкие аналоги.

Сюжеты:

Продолжительность жизни зависит от скорости накопления генетических мутаций Врачи объяснили, почему с «аллергией на солнце» опасно загорать Люди начали болеть корью с VI века до н.э. из-за контакта с зараженным скотом В России разрабатывают метод кодирования 6G-сетей В ДНК ирландского вельможи обнаружили следы инцеста первой степени У всех профессиональных футболистов есть скрытые травмы, но это не влияет на их игру Спирт делает червей менее привлекательными друг для друга Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены Мороженое научились создавать с помощью углекислого газа Пластиковые дожди могут нанести вред легким человека Ученые определили характер людей, скупавших туалетную бумагу в марте Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы
Главная страница | Наука | Учёные улучшили умные часы для мониторинга здоровья

Учёные улучшили умные часы для мониторинга здоровья

Вчера, 13:50

Изобретение будет анализировать капли пота, определяя состояние организма.

За разработку отвечает группа исследователей Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA). Американские учёные, аспирант Ичао Чжао и доктор наук Бо Ван, разработали собственные часы, взаимодействующие с клейкой плёнкой, но не исключают, что в будущем она улучшит и продукты других брендов.

Идея заключается в том, что клейкая плёнка, как отдельный элемент, крепится к тыльной стороне смарт-часов. Система мониторинга здоровья в режиме реального времени будет анализировать химические индикаторы пота, предоставляя картину процессов в организме.

Учёные понимают, что современные умные часы и так отслеживают физические показатели вроде пульса, количества шагов и качества сна. Но они не понимают химию тела, что позволит сделать изобретение.

Посредством превращения химических сигналов в электрические, клейкая плёнка будет подавать информацию на гаджет. Гипотетически, любые умные часы в будущем смогут отображать уровень метаболизма, количество питательных веществ и другие процессы более глубокого понимания тела.

Собственные часы, которые исследователи улучшили при помощи разработки, пока не доступны на потребительском рынке.


Олег Фёдоров

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Часы Samsung Galaxy Watch 3 из нержавеющей стали смогут делать ЭКГ
Часы Samsung Galaxy Watch 3 из нержавеющей стали смогут делать ЭКГ

Инсайдер поделился первыми снимками нового устройства.

Учёные из России и США придумали аккумулятор с поваренной солью
Учёные из России и США придумали аккумулятор с поваренной солью

Новый источник питания является экологичным и экономичным.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости