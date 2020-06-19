Учёные улучшили умные часы для мониторинга здоровья

Изобретение будет анализировать капли пота, определяя состояние организма.

За разработку отвечает группа исследователей Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA). Американские учёные, аспирант Ичао Чжао и доктор наук Бо Ван, разработали собственные часы, взаимодействующие с клейкой плёнкой, но не исключают, что в будущем она улучшит и продукты других брендов.

Идея заключается в том, что клейкая плёнка, как отдельный элемент, крепится к тыльной стороне смарт-часов. Система мониторинга здоровья в режиме реального времени будет анализировать химические индикаторы пота, предоставляя картину процессов в организме.

Учёные понимают, что современные умные часы и так отслеживают физические показатели вроде пульса, количества шагов и качества сна. Но они не понимают химию тела, что позволит сделать изобретение.

Посредством превращения химических сигналов в электрические, клейкая плёнка будет подавать информацию на гаджет. Гипотетически, любые умные часы в будущем смогут отображать уровень метаболизма, количество питательных веществ и другие процессы более глубокого понимания тела.

Собственные часы, которые исследователи улучшили при помощи разработки, пока не доступны на потребительском рынке.

Олег Фёдоров