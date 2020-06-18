В период засухи и нехватки еды во время миграции людей из Африки в Аравию прибрежная еда спасла переселенцев от смерти.

Ученые из Университета Нью-Йорка во время изучения ископаемых рифов затопленной части Красного моря сделали интересную находку – более 15 000 раковин моллюсков. Исследователи смогли найти их благодаря тому, что проходили тот же путь, который был проделан древними переселенцами из Африки в Аравию около 5 000 лет назад. Как предполагают американские специалисты, именно морская диета из моллюсков помогла выжить древним мигрантам.

Дело в том, что мигрирующие люди вынуждены были питаться именно моллюсками, так как пищи сильно не хватало. Если засуха лишила переселенцев трав, фруктов, овощей того периода, то прибрежная еда была доступна круглый год. Кроме того, питаться моллюсками древние люди начали еще раньше, ведь на рифах нашли раковины, возраст которых достигает 100 000 лет. Выбор населения того времени можно понять, ведь моллюски могли подарить чувство сытости, так как богаты белком, а кроме того укрепляли иммунитет благодаря невероятно большому количеству витамина В12.

Карташов Тимур