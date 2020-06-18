Цветы вместо пчел могут опылять мыльные пузыри

От редактора

Цветы вместо пчел могут опылять мыльные пузыри

 Значительное вымирание пчел из-за климата заставило ученых искать замену этим полезным насекомым.

Чувство справедливости у собак не зависит от породы

Мнение

Чувство справедливости у собак не зависит от породы

 Питомцы смогли выработать как неприятие несправедливости, так способность к сотрудничеству из-за…

Создан самый прочный электролит для батареи с керамикой и графеном

Мнение

Создан самый прочный электролит для батареи с керамикой и графеном

 Твердые электролиты намного безопаснее и практичнее, чем жидкие аналоги.

Сюжеты:

Продолжительность жизни зависит от скорости накопления генетических мутаций Врачи объяснили, почему с «аллергией на солнце» опасно загорать Люди начали болеть корью с VI века до н.э. из-за контакта с зараженным скотом В России разрабатывают метод кодирования 6G-сетей В ДНК ирландского вельможи обнаружили следы инцеста первой степени У всех профессиональных футболистов есть скрытые травмы, но это не влияет на их игру Спирт делает червей менее привлекательными друг для друга Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены Мороженое научились создавать с помощью углекислого газа Пластиковые дожди могут нанести вред легким человека Ученые определили характер людей, скупавших туалетную бумагу в марте Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы
Главная страница | Наука | Морская диета из моллюсков помогла выжить древним мигрантам

Морская диета из моллюсков помогла выжить древним мигрантам

Чт 18 июня 2020, 22:45:16

В период засухи и нехватки еды во время миграции людей из Африки в Аравию прибрежная еда спасла переселенцев от смерти.

 Ученые из Университета Нью-Йорка во время изучения ископаемых рифов затопленной части Красного моря сделали интересную находку – более 15 000 раковин моллюсков. Исследователи смогли найти их благодаря тому, что проходили тот же путь, который был проделан древними переселенцами из Африки в Аравию около 5 000 лет назад. Как предполагают американские специалисты, именно морская диета из моллюсков помогла выжить древним мигрантам.

Дело в том, что мигрирующие люди вынуждены были питаться именно моллюсками, так как пищи сильно не хватало. Если засуха лишила переселенцев трав, фруктов, овощей того периода, то прибрежная еда была доступна круглый год. Кроме того, питаться моллюсками древние люди начали еще раньше, ведь на рифах нашли раковины, возраст которых достигает 100 000 лет. Выбор населения того времени можно понять, ведь моллюски могли подарить чувство сытости, так как богаты белком, а кроме того укрепляли иммунитет благодаря невероятно большому количеству витамина В12.


Карташов Тимур

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Полугодовалые дети смогли отличить минорную тональность от мажорной
Полугодовалые дети смогли отличить минорную тональность от мажорной

 Соотношение взрослых людей и младенцев с тонким слухом оказалось одинаковым.

Ученые недооценили количество песка на Земле
Ученые недооценили количество песка на Земле

 Карбонатного песка на планете на 35% больше, что показали математические модели.

Биологов удивила диета молодых белых акул у берегов Австралии
Биологов удивила диета молодых белых акул у берегов Австралии

 Акулы отдают свое предпочтение крупным пелагическим рыбам, а не придонной добыче, вроде скатов.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости