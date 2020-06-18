У всех профессиональных футболистов есть скрытые травмы, но это не влияет на их игру

Российские ученые установили, что у спортсменов есть повреждения хрящей и менисков, которые протекают бессимптомно.

Ученые из Сеченовского университета выяснили количество и тяжесть травм у профессиональных футболистов, учитывая при этом возраст и продолжительность карьеры спортсменов. В исследовании приняли участие 47 профессионалов от мира футбола возрастом от 19 до 31 года. Среди них не было вратарей и футболистов, который ранее переносили операции на коленных суставах, а также тех, кому диагностировали травму за последние 3 месяца или которые испытывали боль во время осмотра. В итоге оказалось, что у всех профессиональных игроков есть скрытые травмы, но это не влияет на их игру. Повреждения мениска и хрящей протекают бессимптомно, потому спортсмены даже не догадывались о своих проблемах. Не менее удивительно и то, что имеющиеся травмы не влияют на игру футболистов.

Изначально ученые разделили добровольцев на две группы, где в первой оказались футболисты с 20-летним стажем, а во вторую попали игроки с меньшим опытом. Коленные суставы участников исследования проверили с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Повреждения опытных и менее опытных футболистов оказались различными, но выяснилось, что в обоих группах ведущая нога не играет роли при повреждениях. У 12,7% игроков обнаружены повреждения хряща коленного сустава четвертой степени, у 13,8% нашли повреждение менисков третьей степени. Кроме того, хирургическое вмешательство негативно повлияет на спортивные результаты футболистов, а также может спровоцировать прогрессирование остеоартрита.

Карташов Тимур