Цветы вместо пчел могут опылять мыльные пузыри

От редактора

Цветы вместо пчел могут опылять мыльные пузыри

 Значительное вымирание пчел из-за климата заставило ученых искать замену этим полезным насекомым.

Чувство справедливости у собак не зависит от породы

Мнение

Чувство справедливости у собак не зависит от породы

 Питомцы смогли выработать как неприятие несправедливости, так способность к сотрудничеству из-за…

Создан самый прочный электролит для батареи с керамикой и графеном

Мнение

Создан самый прочный электролит для батареи с керамикой и графеном

 Твердые электролиты намного безопаснее и практичнее, чем жидкие аналоги.

Сюжеты:

Продолжительность жизни зависит от скорости накопления генетических мутаций Врачи объяснили, почему с «аллергией на солнце» опасно загорать Люди начали болеть корью с VI века до н.э. из-за контакта с зараженным скотом В России разрабатывают метод кодирования 6G-сетей В ДНК ирландского вельможи обнаружили следы инцеста первой степени У всех профессиональных футболистов есть скрытые травмы, но это не влияет на их игру Спирт делает червей менее привлекательными друг для друга Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены Мороженое научились создавать с помощью углекислого газа Пластиковые дожди могут нанести вред легким человека Ученые определили характер людей, скупавших туалетную бумагу в марте Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы
Главная страница | Наука | У всех профессиональных футболистов есть скрытые травмы, но это не влияет на их игру

У всех профессиональных футболистов есть скрытые травмы, но это не влияет на их игру

Чт 18 июня 2020, 22:12:09

Российские ученые установили, что у спортсменов есть повреждения хрящей и менисков, которые протекают бессимптомно.

 Ученые из Сеченовского университета выяснили количество и тяжесть травм у профессиональных футболистов, учитывая при этом возраст и продолжительность карьеры спортсменов. В исследовании приняли участие 47 профессионалов от мира футбола возрастом от 19 до 31 года. Среди них не было вратарей и футболистов, который ранее переносили операции на коленных суставах, а также тех, кому диагностировали травму за последние 3 месяца или которые испытывали боль во время осмотра. В итоге оказалось, что у всех профессиональных игроков есть скрытые травмы, но это не влияет на их игру. Повреждения мениска и хрящей протекают бессимптомно, потому спортсмены даже не догадывались о своих проблемах. Не менее удивительно и то, что имеющиеся травмы не влияют на игру футболистов.

Изначально ученые разделили добровольцев на две группы, где в первой оказались футболисты с 20-летним стажем, а во вторую попали игроки с меньшим опытом. Коленные суставы участников исследования проверили с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Повреждения опытных и менее опытных футболистов оказались различными, но выяснилось, что в обоих группах ведущая нога не играет роли при повреждениях. У 12,7% игроков обнаружены повреждения хряща коленного сустава четвертой степени, у 13,8% нашли повреждение менисков третьей степени. Кроме того, хирургическое вмешательство негативно повлияет на спортивные результаты футболистов, а также может спровоцировать прогрессирование остеоартрита.


Карташов Тимур

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Влияние I и II группы крови на форму заболевания COVID-19 выяснили медики
Влияние I и II группы крови на форму заболевания COVID-19 выяснили медики

Почему одни люди страдают от тяжелой формы заболевания, а у других болезнь протекает бессимптомно, нашли ответ ученые-вирусологи.

Ученые недооценили количество песка на Земле
Ученые недооценили количество песка на Земле

 Карбонатного песка на планете на 35% больше, что показали математические модели.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости