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В России исследуют новый способ превращения метана в метиловый спирт

Чт 18 июня 2020, 21:37:53

Используя метод спектроскопии на молекулярном уровне ученые смогли обнаружить изменение состава вещества при нагревании до 400 °C.

 В России специалисты из Института катализа имени Г. К. Борескова исследуют применения цеолитных катализаторов с содержанием меди. Ученые смогли проследить действие такого катализатора при помощи метода спектроскопии, где исследуемый образец активировался при 400 °C в условиях высокого вакуума. Новый способ наглядно продемонстрировал процесс превращения метана в метиловый спирт с получением промежуточного продукта - метоксида.

Ученые отмечают, что такой компонент природного газа как метан отлично подходит как для экспериментов, так и для получения метила. Сейчас метиловый спирт используют как растворитель или же для получения различных веществ в химической промышленности. Среди таких веществ формальдегид, эфиры, уксусная кислота, изопрен. Некоторые эти соединения также применяются в производстве лекарственных препаратов, пластмасс и синтетических смол.


Карташов Тимур

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