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Ученые доказали, что иностранный язык можно выучить во сне

Чт 18 июня 2020, 20:48:47

Во время медленного и глубокого сна человек восприимчив к запоминанию новых слов на незнакомом языке.

 Теория о том, что можно учиться во время сна, многократно подвергалась критике и обвинялась в несостоятельности. Частично, тезисы критиков кажутся вполне убедительными, ведь спящий не способен ни запомнить, ни воспроизвести, ни осознать озвученные правила полностью во время сна. С другой стороны, восприимчивость человека к информации извне не «отключается» в период сна, и это доказали ученые из Университета Берна.

Специалисты по итогам эксперимента доказали, что иностранный язык можно выучить во сне, ведь основа обучения любому языку – увеличение словарного запаса. Именно на выучивание новых слов тратится больше всего времени, но без этого любые правила в построении речевых конструкций бесполезны. В исследовании ученых из Университета Берна принял участие 41 доброволец, которым во время сна включали аудиозапись со словами. Почти все они были взяты из другого языка, а одно слово просто выдумано. Во время эксперимента ученые учитывали активность мозговых волн, пока люди спали в наушниках.

После пробуждения участники эксперимента смогли повторить и реальные слова, и вымышленное. Причиной успеха эксперимента ученые называют то, что многократное повторение слов способно закрепить их в памяти человека. При этом, как показали приборы, когда добровольцы слышали выдуманное слово, то переходили в стадию медленного сна. Эта стадия идеальна для запоминания, ведь именно во время нее активность гиппокампа и участков мозга, отвечающих за речь, увеличивается.


Карташов Тимур

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