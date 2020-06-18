Ученые доказали, что иностранный язык можно выучить во сне

Во время медленного и глубокого сна человек восприимчив к запоминанию новых слов на незнакомом языке.

Теория о том, что можно учиться во время сна, многократно подвергалась критике и обвинялась в несостоятельности. Частично, тезисы критиков кажутся вполне убедительными, ведь спящий не способен ни запомнить, ни воспроизвести, ни осознать озвученные правила полностью во время сна. С другой стороны, восприимчивость человека к информации извне не «отключается» в период сна, и это доказали ученые из Университета Берна.

Специалисты по итогам эксперимента доказали, что иностранный язык можно выучить во сне, ведь основа обучения любому языку – увеличение словарного запаса. Именно на выучивание новых слов тратится больше всего времени, но без этого любые правила в построении речевых конструкций бесполезны. В исследовании ученых из Университета Берна принял участие 41 доброволец, которым во время сна включали аудиозапись со словами. Почти все они были взяты из другого языка, а одно слово просто выдумано. Во время эксперимента ученые учитывали активность мозговых волн, пока люди спали в наушниках.

После пробуждения участники эксперимента смогли повторить и реальные слова, и вымышленное. Причиной успеха эксперимента ученые называют то, что многократное повторение слов способно закрепить их в памяти человека. При этом, как показали приборы, когда добровольцы слышали выдуманное слово, то переходили в стадию медленного сна. Эта стадия идеальна для запоминания, ведь именно во время нее активность гиппокампа и участков мозга, отвечающих за речь, увеличивается.

Карташов Тимур