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Ученые расшифровали геном неандерталки из Алтая по фрагменту кости

Чт 18 июня 2020, 19:06:12

Судя по ДНК, развитый отдел мозга стриатум мог играть особую роль в жизни неандертальцев.

 Благодаря фрагменту кости из фаланги пальца, российские и немецкие ученые расшифровали геном неандерталки из Алтая. Останки были найдены еще в 2011 году, но только теперь стало ясно, что их владелицей была именно женщина. Выделенный ДНК позволил ученым предположить, что развитый отдел мозга стриатум мог играть особую роль в жизни неандертальцев.

Геном фаланги женщины из Алтая сравнили с более ранним образцом неандертальца из Денисовской пещеры, расположенной всего в 106 км от Чагырской, где нашли останки неандерталки. Благодаря этому стало известно ее родство как с европейскими, так и с азиатскими представителями ее вида. Кроме того, возраст останков женщины составляет 80 тыс лет, то есть на 30 тыс лет больше тех, которые нашли в Денисовской пещере. Судя по высокому количеству гомозиготных участков в ДНК неандерталки, жила она в небольшой группе, состоящей всего из 60 человек.

Развитый стриатум в мозгу женщины говорит о том, что у нее был хороший контроль своих жестикуляции – лишние движения просто тормозились. Интересно, что и у человека есть этот отдел, но если повредить может возникнуть болезнь Паркинсона. Какую роль сыграла эта особенность мозга в жизни неандертальцев ученые пока не могут сказать, для этого требуются более подробные и глубокие исследовательские работы.


Карташов Тимур

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