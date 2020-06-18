Из-за специфической оценки себя и окружающих человек просто не способен ни с кем сблизиться достаточно сильно.

Американские ученые из Стэнфордского университета и Дартмутского колледжа протестировали 43 добровольца, которые назвали имена пяти людей. Среди названных были романтические партнеры, близкие родственники, друзья. Также участников попросили назвать еще пять имен людей неблизких, среди которых могли быть коллеги, однокурсники, соседи. Далее добровольцев попросили заполнить опрос относительно того, как они оценивают всех этих людей, а после пройти фМРТ-сканирование в то время пока им показывают фотографии ранее названных людей. И, наконец, участники прошли контрольный и самый важный опрос о том, насколько они считают себя похожими на близких людей о 0 до 100.

Пока каждый подопытный проходил тестирование и фМРТ-сканирование специалисты фиксировали показатели их мозговой активности. Эксперты выявили закономерность, что чем больше человек сравнивает себя с дорогими ему людьми, тем сильнее задействуется медиальная префронтальная кора головного мозга. Интересно, что эти люди чувствовали себя менее одинокими в обществе. В то же время те, у которых активность префронтальной коры была ниже, которые не склонны были себя сравнивать с близкими, чаще чувствовали одиночество. Причем речь не об изоляции от людей – одинокие добровольцы были склонны испытывать так называемое «одиночество в толпе», т.е. не испытывали удовольствие от общения. Ученые пришли к выводу, что особая работа коры мозга заставляет людей чувствовать себя одинокими, ведь и близких, и неблизких людей участники оценивали практически одинаково.

Карташов Тимур