В Австралии найдены следы неизвестного хищного динозавра

Хищная рептилия высотой была больше даже известного Тираннозавтра Рекса.

Одна из загадок современной археологии – это следы окаменелостей неизвестного хищного динозавра, который были найдены в Австралии еще 1950-1960 годы. Только после недавнего анализа стало известно, что территории Южного Квинсленда нашли хищную рептилию, жившую еще 151-165 млн лет назад. В распоряжении ученых было не так много, ведь исследовать им пришлось не кости, а следы лап некогда гулявшего по болотам Австралии существа. Ранее заболоченные леса занимали большую часть территории Южного Квинсленда.

Кроме неизвестного хищника были найдены следы тероподов в большом количестве, а также Австраловенатора и Велоцираптора. Большая часть оказывалась глубиной 50-60 сантиметров, но имелись и такие, которые достигали 80 сантиметров. Последние как раз и были оставлены хищными динозаврами, ведь по оценкам ученых, у них было крупное строение тела. Только в бедре их высота составляла порядка 3 метров, при этом длина тела достигала 10 метров. К слову Тираннозавр Рекс в высоту был только чуть больше 3 метров, хотя был длиннее австралийского хищника на 2-3 метра.

Карташов Тимур