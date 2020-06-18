Молоко генномодифицированных коз может стать лекарством от рака

Противораковые компоненты данного молока запускают ответ организма на опухоль на клеточном и иммунном уровнях.

Биологи из Новой Зеландии, США и Франции вывели две линии генномодицированных коз, которым на стадии эмбрионального развития внедряли в ДНК цепи цетуксимаба. Этот препарат уже используется для запуска иммунного и клеточного ответа организма на онкологические заболевания. Однако производство цетуксимаба в лабораторных условиях мало того, что дорогостоящее, так еще и малопродуктивное. Но молоко коз, выведенных учеными, уже содержит в себе данный компонент, а потому оно может стать недорогим и эффективным лекарством от рака.

Сейчас цетуксимаб используется для лечения опухолей рака головы, шеи и колоректального рака. Выведенные учеными козы в течение 30 дней смогли давать достаточное количество молока, обогащенного противораковыми компонентами. Так, из 100 миллилитров козьего молока смогли выделить 850 миллиграмм чистого цетуксимаба. Более того, эксперты успели протестировать полученные компоненты, благодаря чему выяснилось, что они даже лучше противостоят раковым клеткам, чем выведенные в лаборатории. Среди причин положительного результата ученые называют иное гликозирование белка в клетках коз.

Карташов Тимур