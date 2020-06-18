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Спирт делает червей менее привлекательными друг для друга

Чт 18 июня 2020, 15:23:58

Кишечная бактерия октанол, выделяемая червями после питания, может превратить особь в «изгоя» среди себе подобных.

 Ученые из Национального Института Здоровья (NIH) сообщили о результатах проведенного ими исследования на червях. Специалисты поставили перед собой цель: выяснить как именно кишечные бактерии этих животных влияют на их образ жизни. Для этого подопытных червей разделили на две группы, которых кормили бактериями разных групп. Соответственно, в зависимости от стиля питания менялась и кишечная микрофлора животных. В итоге выяснилось, что спирт в выделениях делает червей менее привлекательными друг для друга.

Дело в том, что одну групп червей кормили бактериями, после переваривания которых у животных выделяется октанол в высоких концентрациях, он фактически является большой молекулой спирта. При питании второй группы подопытных подобных выделений не было. В ходе дальнейших испытаний стало ясно, что черви избегали тех, чей организм выделяет октанол, предпочитая особей из второй группы. Ученые выяснили, что подобную реакцию и острое неприятие молекул спирта у червей вызывает химический элемент тирамин в мозге. При этом если уровень тирамина повысить, то реакция на октанол станет более спокойной.


Карташов Тимур

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