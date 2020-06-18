В NASA нашли возможное место утечки бензола на МКС

Опасный газ может выделяться из фильтрующих элементов.

Американские эксперты прокомментировали возможные причины утечки бензола, которые зафиксировали на космической станции в мае. В NASA нашли предположительное место утечки на МКС. Опасный газ может выделяться из фильтров на борту станции, сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Для снижения концентрации бензола на борту станции в NASA намерены установить новые угольные фильтрующие элементы в модуль Unity («Узел-1»). Этими фильтрами заменят очистной агрегат CHIPS, сообщают в агентстве.

По мнению экспертов, именно CHIPS абсорбировал бензол, который оседал в ячейках угольных фильтрующих узлов. Со временем поглощённый элемент мог выделяться обратно в атмосферу под влиянием других веществ, предположили в NASA.

Напомним, в мае представители аэрокосмического ведомства США рассказали о повышенной концентрации бензола, которую зафиксировала бортовая аппаратура. Эксперты подчеркнули, что допустимые нормы концентрации элемента не превышены, что исключает опасность для космонавтов и бортового оборудования. Стоит отметить, что вдыхание паров бензола со временем может вызвать головокружение, тошноту, и головные боли.

Дмитрий Кошевой