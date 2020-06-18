Цветы вместо пчел могут опылять мыльные пузыри

От редактора

Цветы вместо пчел могут опылять мыльные пузыри

 Значительное вымирание пчел из-за климата заставило ученых искать замену этим полезным насекомым.

Чувство справедливости у собак не зависит от породы

Мнение

Чувство справедливости у собак не зависит от породы

 Питомцы смогли выработать как неприятие несправедливости, так способность к сотрудничеству из-за…

Создан самый прочный электролит для батареи с керамикой и графеном

Мнение

Создан самый прочный электролит для батареи с керамикой и графеном

 Твердые электролиты намного безопаснее и практичнее, чем жидкие аналоги.

Сюжеты:

Продолжительность жизни зависит от скорости накопления генетических мутаций Врачи объяснили, почему с «аллергией на солнце» опасно загорать Люди начали болеть корью с VI века до н.э. из-за контакта с зараженным скотом В России разрабатывают метод кодирования 6G-сетей В ДНК ирландского вельможи обнаружили следы инцеста первой степени У всех профессиональных футболистов есть скрытые травмы, но это не влияет на их игру Спирт делает червей менее привлекательными друг для друга Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены Мороженое научились создавать с помощью углекислого газа Пластиковые дожди могут нанести вред легким человека Ученые определили характер людей, скупавших туалетную бумагу в марте Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы
Главная страница | Наука | В NASA нашли возможное место утечки бензола на МКС

В NASA нашли возможное место утечки бензола на МКС

Чт 18 июня 2020, 09:05:34

Опасный газ может выделяться из фильтрующих элементов.

Американские эксперты прокомментировали возможные причины утечки бензола, которые зафиксировали на космической станции в мае. В NASA нашли предположительное место утечки на МКС. Опасный газ может выделяться из фильтров на борту станции, сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Для снижения концентрации бензола на борту станции в NASA намерены установить новые угольные фильтрующие элементы в модуль Unity («Узел-1»). Этими фильтрами заменят очистной агрегат CHIPS, сообщают в агентстве.

По мнению экспертов, именно CHIPS абсорбировал бензол, который оседал в ячейках угольных фильтрующих узлов. Со временем поглощённый элемент мог выделяться обратно в атмосферу под влиянием других веществ, предположили в NASA.

Напомним, в мае представители аэрокосмического ведомства США рассказали о повышенной концентрации бензола, которую зафиксировала бортовая аппаратура. Эксперты подчеркнули, что допустимые нормы концентрации элемента не превышены, что исключает опасность для космонавтов и бортового оборудования. Стоит отметить, что вдыхание паров бензола со временем может вызвать головокружение, тошноту, и головные боли.


Дмитрий Кошевой

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
МКС проводит измерения бензола в российском модуле «Звезда»
МКС проводит измерения бензола в российском модуле «Звезда»

Атмосфера российского и американского сегментов будет разделена для поиска источника утечки.

Против главы Норильска возбудили дело из-за утечки 21 000 кубов топлива
Против главы Норильска возбудили дело из-за утечки 21 000 кубов топлива

Против главы Норильска Рината Ахметчина возбудили уголовное дело о халатности.

Суперизвержение Йеллоустонского вулкана может произойти через 900 тысяч лет
Суперизвержение Йеллоустонского вулкана может произойти через 900 тысяч лет

Американские геологи исследовали горячую точку под территорией Национального парка.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости