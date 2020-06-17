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Колибри способны видеть ультрафиолетовые лучи

Сегодня, 16:09

Такая особенность зрения помогает птицам находить пищу и сородичей.

В глазу колибри, в отличие от человека, есть ещё одна светочувствительная колбочка. Из-за неё птицы способны видеть ультрафиолетовые лучи. Открытие сделали американские биологи из Принстона и Гарварда.

Экспериментальным путём учёные доказали, что самая маленькая в мире птица умеет различать больше цветов, чем человеческий глаз. Результаты исследований опубликованы в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences. Существуют спектральные и неспектральные цвета. Первые образованы красным, синим и зелёным. Соответствующие колбочки есть у человека в глазу, поэтому он может различать эти цвета и их оттенки.

Неспектральные цвета человеческое зрение не воспринимает. К ним относятся ультрафиолетовые лучи. Человек может видеть УФ на поверхности. Например, белая одежда становится фиолетовой. Сам луч остаётся невидимым. А вот колибри способны видеть его.

В ходе эксперимента американские биологи использовали поилки с водой. В одну из них добавили сахар, имитируя нектар. «Сладкую» поилку подсветили УФ-излучением. После их начали менять местами, но колибри всё время выбирали поилку с «нектаром». Они запомнили цвет, и легко распознавали его. Учёные проводили исследование не только с чистым ультрафиолетом. Птицы смогли увидеть УФ с зелёным, УФ с пурпурным, УФ с жёлтым и УФ с красным.

По словам биолога Мэри Касуэлл Стоддард, дополнительная колбочка помогает колибри быстро находить цветы. Отличая больше оттенков, птица быстрее идентифицирует нужный цветок в зарослях. Кроме того, особенность глаза колибри облегчает поиск сородичей.


Антон Жилин

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