Мини-двигатель из 16 атомов создали швейцарские инженеры

Свою цель в виде превращения энергии в направленное движение он выполняет.

Швейцарские инженеры совершили настоящий прорыв. Они создали мини-двигатель — всего лишь из 16 атомов. Размер, соответственно, меньше нанометра. Мотор является плодом сотворчества Федеральной политехнической школы Лозанны и Швейцарских федеральных лабораторий материаловедения.

Внутри мотора всё серьёзно. С помощью статора и ротора создаётся направленное движение из поступающей энергии. Молекула ацетилена из 4 атомов выступает в роли ротора, а статор состоит из 6 атомов галлия и 6 атомов палладия. Этот же статор выполняет роль храпового механизма, вращающий мотор в одну сторону. Причём направленность вращения составляет 99%, что делает разработку ещё лучше, ведь у «коллег» таких показателей нет.

Пробы проводили на тепловой и электрической энергии, но учёные сообщают, что подойдёт любая. Тепловая энергия даёт несколько миллионов оборотов в секунду, но направление задать не получится. Электричество позволяет фокусировать направление, но просто так им мотор не запитать — учёные воспользовались растровым электронным микроскопом.

Святослав Суздальский