ЕА анонсировали Star Wars: Squadrons и озвучили системные требования

Стоимость игры обещают сделать «бюджетной».

Официальный трейлер игры от ЕА появился 15 июня. В рамках Star Wars: Squadrons игрок будет пилотом разнообразных кораблей знаменитой серии. Множество одиночных миссий и сражений, кампания и даже мультиплеерные режимы. Игру полагают выпустить 2 октября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One. Да, про PS5 ни слова.

Для игры озвучили системные требования в 3 вариантах конфигурации: минимальный, рекомендуемый (и минимальный для VR) и, собственно, рекомендуемые для VR. Здесь будет всамделишный VR. Возможно, это даже станет одной из первых массовых игр с поддержкой VR.









На минимум потребуют Intel i5-7600 или Ryzen 3 1300X, NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon HD 7850. Рекомендуемые: Intel i7-7700 или Ryzen 3 3200G, NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 480. Для VR ненамного серьёзнее — указана NVIDIA GeForce GTX 1070 AMD Radeon RX 570. ОЗУ для этого всего дела потребуется от 8 до 16 Гб и 30 Гб памяти.

и попробоватьКак видно, требования весьма невысоки, сейчас компьютер такой сборки можно легко отнести к «бюджетным», который можно себе собрать без излишних финансовых проблем. А тем, кто захочет шикануть VR придётся, кроме оборудования, ещё и видеокарту «прокачать». Но сам графический процессор будет намного дешевле всей гарнитуры VR. Предзаказ доступен за 2 500 рублей и уже готовы выдать кучу «косметики».

Святослав Суздальский