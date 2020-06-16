В Израиле создали прослушивающее устройство в виде обычной лампочки

От редактора

В Израиле создали прослушивающее устройство в виде обычной лампочки

 Технология способна улавливать звуки даже в большом помещении, площадью до 100 метров.

Ученые недооценили количество песка на Земле

Мнение

Ученые недооценили количество песка на Земле

 Карбонатного песка на планете на 35% больше, что показали математические модели.

Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены

Мнение

Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены

 За окрас волос, болезни и продолжительность жизни отвечают одни и те же процессы в гипофизе,…

Сюжеты:

Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены Мороженое научились создавать с помощью углекислого газа Пластиковые дожди могут нанести вред легким человека Ученые определили характер людей, скупавших туалетную бумагу в марте Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы Белок BAM15 помог мышам похудеть без диеты Помогающий бороться с вирусами белок блокирует восстановление легких Яйцеклетки женщины могут игнорировать некоторые неидентичные сперматозоиды Почему без подготовки нельзя определить болезнь по кашлю Люди способны впадать в «зимнюю спячку» в тяжелые периоды Влияние I и II группы крови на форму заболевания COVID-19 выяснили медики В Краснодарском крае отменяют пропускной режим на междугородние поездки
Главная страница | Наука | ЕА анонсировали Star Wars: Squadrons и озвучили системные требования

ЕА анонсировали Star Wars: Squadrons и озвучили системные требования

Сегодня, 16:54

Стоимость игры обещают сделать «бюджетной».

Официальный трейлер игры от ЕА появился 15 июня. В рамках Star Wars: Squadrons игрок будет пилотом разнообразных кораблей знаменитой серии. Множество одиночных миссий и сражений, кампания и даже мультиплеерные режимы. Игру полагают выпустить 2 октября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One. Да, про PS5 ни слова.

Для игры озвучили системные требования в 3 вариантах конфигурации: минимальный, рекомендуемый (и минимальный для VR) и, собственно, рекомендуемые для VR. Здесь будет всамделишный VR. Возможно, это даже станет одной из первых массовых игр с поддержкой VR.



На минимум потребуют Intel i5-7600 или Ryzen 3 1300X, NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon HD 7850. Рекомендуемые: Intel i7-7700 или Ryzen 3 3200G, NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 480. Для VR ненамного серьёзнее — указана NVIDIA GeForce GTX 1070 AMD Radeon RX 570. ОЗУ для этого всего дела потребуется от 8 до 16 Гб и 30 Гб памяти.

и попробоватьКак видно, требования весьма невысоки, сейчас компьютер такой сборки можно легко отнести к «бюджетным», который можно себе собрать без излишних финансовых проблем. А тем, кто захочет шикануть  VR придётся, кроме оборудования, ещё и видеокарту «прокачать». Но сам графический процессор будет намного дешевле всей гарнитуры VR. Предзаказ доступен за 2 500 рублей и уже готовы выдать кучу «косметики».


Святослав Суздальский

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Epic Games Store бесплатно раздаёт ARK: Survival Evolved до 18 июня
Epic Games Store бесплатно раздаёт ARK: Survival Evolved до 18 июня

Бесплатную раздачу задержали на неделю.

Sony перенесла презентацию PlayStation 5 на 11 июня
Sony перенесла презентацию PlayStation 5 на 11 июня

Решение приняли в связи с протестами в США.

Презентацию Cyberpunk 2077 перенесли на 2 недели из-за протестов в США
Презентацию Cyberpunk 2077 перенесли на 2 недели из-за протестов в США

Всплеск социального недовольства в Штатах повлиял на решение CD Project Red.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости