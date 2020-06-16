Учёные: Разбавленная плазма крови способна омолодить организм

К такому выводу пришли в Калифорнийском университете.

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли пришли к выводу, что разбавленная плазма крови способна омолодить организм. Более того, по их мнению, она не только может замедлить старение, но и продлить жизнь. Результаты исследования представлены в журнале Aging.

Омолаживающий эффект разбавленной плазмы создается, когда в ней находится физиологический раствор и альбумин. В одно время было приняло считать, что плазма грызунов способствует омоложению, однако новые исследования доказали, что ее можно заменить альбумином.

Омоложение и продление жизни происходит не из-за молодой крови, а из-за того, что в старой крови устраняются вредные компоненты. Плазмаферез способен изменить состав плазмы. Его можно использовать для лечения аутоимунных заболеваний. Следует отметить, что раствор считается лучшим, нежели переливание крови от мышей. Также он положительно сказывается на печень, мозг и мышцы животных.

Кристина Матвеева