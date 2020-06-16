Учёные установили, что некоторые люди едят и не набирают вес из-за генных мутаций

Было проведено исследование, участниками которого стали добровольцы.

Некоторые люди питаются много, но при этом не набирают вес. В связи с этим ученые решили провести исследования и выяснить, почему так происходит. В ходе эксперимента ученые установили, что люди, которые едят и не набирают вес из-за генных мутаций, а именно эксклюзивная мутация гена ALK.

Для эксперимента добровольцев разделили на две группы. В одну из групп попали те, кто употребляет много пищи, но не поправляется. На время эксперимента испытуемых попросили увеличить количество калорий. Во второй группе остались среднестатистические люди, вес которых напрямую зависит от качества потребляемой пищи и количества.

Все дело в генетической последовательности, активность которой отмечается в клетках головного мозга. Люди, у которых метаболические особенности, ген ALK попросту не работает, поэтому они остаются в своем телосложении, даже если едят много и неправильно.

Кристина Матвеева