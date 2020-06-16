Учёные установили, что некоторые люди едят и не набирают вес из-за генных мутаций

Было проведено исследование, участниками которого стали добровольцы.
Для эксперимента добровольцев разделили на две группы. В одну из групп попали те, кто употребляет много пищи, но не поправляется. На время эксперимента испытуемых попросили увеличить количество калорий. Во второй группе остались среднестатистические люди, вес которых напрямую зависит от качества потребляемой пищи и количества.
Все дело в генетической последовательности, активность которой отмечается в клетках головного мозга. Люди, у которых метаболические особенности, ген ALK попросту не работает, поэтому они остаются в своем телосложении, даже если едят много и неправильно.