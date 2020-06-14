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Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены

Вчера, 22:39

За окрас волос, болезни и продолжительность жизни отвечают одни и те же процессы в гипофизе, выяснили ученые.

 Британские специалисты из UK Biobank (UKBB) выяснили, что блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены. В ходе тестирования были опрошены более 200 тыс. мужчин с разным цветом волос, благодаря чему стали заметны определенные закономерности. Так, у блондинов позже наступает половое созревание, но при этом выше шанс достичь пожилого возраста. Также мужчины со светлыми волосами меньше рискуют получить инсульт, инфаркт или диабет второго типа.

Ученые объяснили эти закономерности тем, что процессы, отвечающие за продолжительность жизни, болезни и окрас волос происходят с участием гипофиза. Эта железа в нижней части мозга вырабатывает половые гормоны, которые также ответственны и за пигментацию волос. Исходя из полученных данных, специалисты приходят к выводу, что чем темнее у мужчины цвет волос, тем больше ему следует заботиться о своем здоровье. Ведь, как известно, активный образ жизни и отказ от излишеств во всём способны продлить жизни и сделать здоровее вне зависимости от цвета волос.


Карташов Тимур

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