Мороженое научились создавать с помощью углекислого газа

От обычного мороженого этот десерт отличается только привкусом газировки.

Американские ученые из Корнелльского университета сообщили о том, что научились создавать мороженное с помощью углекислого газа. Для этого смесь для десерта замораживают под давлением газа, после чего получается обычное мороженое. Исследователи подчеркивают, что CO2 практически не меняет вкус лакомства, разве что придает легкий вкус газировки, щекочущий язык. Интересно, что данный метод более экологичный и дешевый, а в магазины с помощью него могут сами производить мороженое.

На заводах и фабриках массу для мороженого обычно замораживают совсем не морозильниках, а при помощи особых химикатов. Одним из химических средств, например, является аммиак. Далее готовое мороженое помещают в грузовики с холодильными камерами и развозят по супермаркетам и магазинам. Хоть сейчас начали использовать более современные холодильники, которые разрушают атмосферу и природу не так сильно как их предшественники, но опасность все же остается.

Карташов Тимур