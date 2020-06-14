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Вирусологи США создают вакцину с комариной слюной

Сегодня, 20:51

Новый препарат поможет предотвратить эпидемии малярии, вируса Зика, лихорадки Денге, желтой лихорадки.

 Вирусологи Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США сообщили о том, что сейчас создают вакцину с комариной слюной. Данный препарат будет незаменим для предотвращений эпидемий от болезней, которые распространяют комары. Среди них самые известные малярия, вирус Зика, лихорадка Денге, желтая лихорадка, которые уже унесли немало человеческих жизней.

Специалисты выделили из комариной слюны белок, который при введении в организм человека в составе вакцины должен будет создать иммунную защиту. Благодаря этому удастся или предотвратить инфекцию, или обеспечить ее мягкое, безопасное протекание в легкой форме. К настоящему времени, ученые испытали свою разработку примерно на 50 добровольцах, и получили хороший результат. Вакцина безопасна, нетоксична и может стимулировать иммунный ответ организма на белки комариной слюны.

Новым этапом исследования будет попытка выработать вакцину и к патогенам в слюне комара, которые провоцируют заболевания. Перед учеными стоит непростая задача и целый ряд исследований и экспериментов.


Карташов Тимур

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