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 Карбонатного песка на планете на 35% больше, что показали математические модели.

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Ученые недооценили количество песка на Земле

Сегодня, 20:19

Карбонатного песка на планете на 35% больше, что показали математические модели.

 Люди сделали песок полезным для себя уже очень давно, сейчас он используется не только в строительстве, но в производстве экранов смартфонов и компьютеров. Однако не все догадываются о том, сколько на Земле песка, откуда он появился и каким бывает. Исследователи из Сиднейской школы геологических наук и Сиднейского университета занялись вопросом движения прибрежных песков и выяснили интересную деталь. Оказывается, ранее ученые недооценили количество песка на планете, ведь карбонатного вида на 35% больше, чем предполагалось.

Ученые разделяют песчинки по форме – распространены круглые и эллиптические с отверстиями и неровными краями. Второй вид и есть карбонатным песком, который появляется из-за природного измельчения скелетов, кораллов и ракушек. В то же время, сферические песчинки происходят из-за дробления кварцевых и кремнеземных пород. Ученые выяснили, что ранее исследователи заблуждались не только в количестве карбонатного песка, но в том, где он находится. На морском дне его на 20% меньше, при этом около 10% постоянно перемещается благодаря ветрам. Как отметили ученые, отслеживание движения песка поможет более прогнозировать изменения климата.


Карташов Тимур

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