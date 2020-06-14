В России сожгли алюминий на водном пару для получения энергии из металла

Подобные опыты приближают ученых к созданию альтернативы двигателям внутреннего сгорания.

В России разработчики Объединённого института высоких температур (ОИВТ) сожгли алюминий на водном пару для получения энергии из металла. Причем, по заявлениям ученых, новая технология не нуждается в особых реагентах, ведь алюминий хорошо окисляется пару при 250-400 °C в час. С ростом температуры окисление усиливается, благодаря чему ежечасно можно сжигать 1 см бруска металла. По итогам сгорания можно получить высокочистый водород вместе с теплом.

Российские специалисты использовали не дисцилированную воду, а обычную, получаемую из-под водопроводного крана. При этом получение водорода при помощи парового сжигания алюминия является одним из самых экологически чистых процессов. Ученые считают, что подобные опыты приближают создание альтернативы двигателям внутреннего сгорания.

К слову, ДВС используются в автомобилях и мотоциклах, самолетах и вертолётах, теплоходах и тепловозах и не только. Однако в любом случае они требуют большого расхода топлива, цена на которое только растет. Если же топливо заменят алюминием, это может стать настоящим переворотом в промышленности.

Карташов Тимур