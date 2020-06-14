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В чумной могиле средневековой Литвы нашли останки женщины с тропическим сифилисом

Сегодня, 18:48

Редкая для Европы африканская болезнь передается только при касании к зараженной коже.

 В чумной могиле средневековой Литвы нашли останки женщины с тропическим сифилисом. Находка была сделана в Вильнюсе во время строительных работ, при этом сведений о захоронении не было. Эксперты из Университета Вильнюса сразу предположили, что расположение могильника за пределами старой части города может говорить о том, что там хоронили умерших от чумы или другой инфекционной болезни. Позже предположение о чуме подтвердилось, однако среди останков нашлись те, которые принадлежали женщине с редкой для средневековой Европы африканской болезнью.

Фрамбезия характерна тем, что предается только при непосредственном контакте с кожей зараженного человека. Ученые выяснили, что средневековый образец сифилиса почти не отличается от современного заболевания. Находка женских останков с тропическим сифилисом позволила ученым предположить, что со времен Средневековья фрамбезия уже присутствовала на континенте. Возможно, именно поэтому в XV и XVI веках произошла вспышка эпидемии сифилиса в Европе.


Карташов Тимур

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