В Израиле создали прослушивающее устройство в виде обычной лампочки

Технология способна улавливать звуки даже в большом помещении, площадью до 100 метров.

В Израиле ученые из Университета Бен-Гуриона и Научного института Вейцмана создали прослушивающее устройство в виде обычной лампочки. Мощная технология предназначена для фиксирования звуков в комнате, площадью до 100 метров. Прослушивающее устройство работает посредством регистрации незначительных вибраций, которые звуки оставляют на поверхности лампочки. При этом, для работы технологии требуется всего лишь ноутбук, телескоп и электро-оптический датчик. Качество звука, получаемого при таком типе прослушивания, достаточно для понимания разговоров и даже распознавания музыки.

Устройство не содержит записывающего устройства, а сразу транслирует звуки на подключенный ноутбук. Следовательно, нет необходимости повторного проникновения в помещение для извлечения информационного носителя. Сообщается, что ученые смогли с помощью разработанного метода распознать речь Дональда Трампа, а также фрагмент одной из песен The Beatles.

Карташов Тимур