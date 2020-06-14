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В Израиле создали прослушивающее устройство в виде обычной лампочки

Сегодня, 18:13

Технология способна улавливать звуки даже в большом помещении, площадью до 100 метров.

 В Израиле ученые из Университета Бен-Гуриона и Научного института Вейцмана создали прослушивающее устройство в виде обычной лампочки. Мощная технология предназначена для фиксирования звуков в комнате, площадью до 100 метров. Прослушивающее устройство работает посредством регистрации незначительных вибраций, которые звуки оставляют на поверхности лампочки. При этом, для работы технологии требуется всего лишь ноутбук, телескоп и электро-оптический датчик. Качество звука, получаемого при таком типе прослушивания, достаточно для понимания разговоров и даже распознавания музыки.

Устройство не содержит записывающего устройства, а сразу транслирует звуки на подключенный ноутбук. Следовательно, нет необходимости повторного проникновения в помещение для извлечения информационного носителя. Сообщается, что ученые смогли с помощью разработанного метода распознать речь Дональда Трампа, а также фрагмент одной из песен The Beatles.


Карташов Тимур

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