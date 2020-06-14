Археологи старейшие в Чили останки древнего млекопитающего

Крошечные зубы не принадлежали грызуну, хотя очень похожи на них по строению.

Археологи из Чили и Аргентины в Патагонии нашли останки древнего млекопитающего, жившего 74 млн лет назад. Найденные крошечные зубы древнего животного оказались старейшими из тех, которые были обнаружены в этой южноамериканской стране, сообщают специалисты Чилийского антарктического института. Находка была сделана во время раскопок около Национального парка Торрес-дель-Пайне, известного покрытыми ледниками вершинами Анд и холодными водами океана.

Ученые предполагают, что зубы принадлежали к животному из вида Magallanodon baikashkenke подотряда Gondwanatheria. Эти вымершие млекопитающие жили на территории Патагонии в конце мелового периода вместе с черепахами, крокодилами, динозаврами и птицами. Исследователь из Университета Чили называет данный вид эволюционной ступенькой, соединяющей тех млекопитающих, которые откладывали яйца, с сумчатыми млекопитающими. При этом зубы животного по строению напоминают те, которые были у древних грызунов, хотя млекопитающее не относилось к этому отряду.

Карташов Тимур