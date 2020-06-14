В Германии «оживили» неживые структуры и создали первую форму жизни на Земле

В первичном бульоне при температуре 40-80°С и высоким давлением везикулы начали вырабатывать стратегию выживания.

В Германии ученые из Университета Дуйсбург-Эссен в ходе нового эксперимента «оживили» неживые структуры и создали первую форму жизни. Основным «ингредиентом» первичного бульона, из которого по одной из теорий и зародилась жизнь на Земле, стали везикулы – пузырьки, чем-то напоминающие мыльные, с плотной мембраной. От настоящего мыльного пузыря ее отличает две вещи – крохотный размер и то, что внутри везикулы содержатся питательные вещества. Исследователи поместили везикулы в первичный бульон, где они находились при температуре 40-80°С и под высоким давлением.

В итоге ученые в течение двух недель наблюдали за тем, как пузырьки произвели и разрушили 1500 поколений. Некоторые везикулы смогли пережить предшественников благодаря тому, что их мембрана стала толще и непроницаемее. Эксперты считают, что таким образом пузырьки пытались приспособиться к высокому давлению и агрессивной среде, что вполне можно назвать стратегией выживания. При этом последующие поколения везикул перенимали свойства плотной белковой мембраны, что является примером классического наследования признаков. Ученые уверены, что благодаря проведенному эксперименту, они смогли открыть секрет того, как развивалась жизнь на Земле на начальных этапах.

Карташов Тимур