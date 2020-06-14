Наночастицы пластика также наносят колоссальный ущерб экологии и животным.

Ученые из Университета Юты обнародовали пугающий прогноз о том, что в отдельных районах планеты вместе с дождем может выпадать до 1000 тонн наночастиц пластика всего за один год. Однако производства стран мира производство пластиковых изделий пока даже не собираются сокращать, а компании-производители наращивают обороты. С такими темпами человечеству скорее будет угрожать пластиковые дожди, чем кислотные.

Уже сейчас микропластик наносит колоссальный ущерб экологии, животным, и человеку. Пластиковые дожди могут нанести вред легким человека, так как наночастицы могут накапливаться в легочной ткани и провоцировать интерстициальные заболевания легких. Кроме того, эти частицы являются переносчиками бактерий и вирусов, которые опасны для человеческого организма.

Эксперты сообщают, что уже к 2030 году производство пластика возрастет с 260 миллионов до 460 миллионов тон в год. При этом уже сейчас, как сообщают специалисты из Университета Стратклайда, из-за микропластика страдает пищеварительный тракт мелких животных, а также загрязняется почва. К слову, пластик в земле меняет ее термические свойства, накапливая лишнее тепло и способствуя размножению вирусов и вредоносных бактерий. Сейчас ученые не имеют представления, как можно очистить воздух, почву, моря и океаны от частиц нанопластика.

Карташов Тимур