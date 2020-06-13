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Голосовых помощников научат проявлять инициативу в разговоре с человеком

Сегодня, 22:23

Также виртуальные помощники будут автоматически определять, когда общаются к ним, а когда к другому собеседнику.

 Разработчики из Германии и России выдвинули предложение о создании новой системы работы голосовых помощников. В частности, теперь устройство не будет отзываться, когда обращаются к другому собеседнику. Также помощников научат проявлять инициативу в разговоре с человеком. Кроме того, согласно новой паралингвистической системе, диалог будет более «живым» и естественным.

Сейчас голосовые помощники активируются посредством ключевых слов («Окей, Google» в Assistant от Google, «Alexa» в Amazon Echo или «Алиса» в голосовом помощнике от «Яндекса»). Однако данный способ взаимодействия провоцирует трудности. Нередко ключевые слова не распознаются или помощник активируется, когда человек случайно употребил код в разговоре с кем-то. Благодаря новой системе подобных ошибок удастся избежать, так как система будет анализировать акустические и лексические характеристики фраз, задействуя автоматическое распознавание речи.

Авторы исследования уже протестировали новую систему работы голосового помощника, и он отлично показал себя без использования ключевых слов. Как заметили ученые, чем больше ответы ИИ помощника напоминали речь настоящего человека, тем успешнее проходило взаимодействие.


Карташов Тимур

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