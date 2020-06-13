Гибкий датчик поможет диагностировать остановку дыхания во сне

Сердечный приступ, инсульт, повышенное давление и проблемы с печенью бывают из-за сбоев дыхания, но часто люди даже не знают причину этих болезней.

Апноэ или остановка дыхания во сне продолжительностью более десяти секунд крайне опасное явление. Оно приводит как к дневной усталости, так и к сердечному приступу, инсульту, повышенному давлению и проблемам с печенью. Однако ранее процесс диагностики был сложен и не отличался точностью. Так, например, при одном из способов пациенту на лицо устанавливают датчики, которые измеряют несколько физиологических показателей, но человеку спать так просто неудобно.

Во втором способе используется разработка ученых из США, при которой измеряются движения груди и живота во время сна. Однако, как и первый метод, этот подвержен ошибкам, так как во сне человек всегда двигается и сбивает положение фиксирующих сенсоров. Ученые из Университета Цинхуа создали новый гибкий датчик, который поможет диагностировать остановку дыхания во сне и не стеснит движения пациента.

Небольшое устройство крепится на гребне носа, а работает за счет температуры воздуха, который человек вдыхает и выдыхает. Теперь осталось наладить массовое производство и продажу устройства, а также создать необходимый интерфейс. По оценкам специалистов, на это уйдет два года.

Карташов Тимур